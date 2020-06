Coronavirus: oggi nuova conferenza stampa di Conte, novità su spostamenti tra Regioni e turismo

“Oggi pomeriggio, alle 18, conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi“: lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui social.

Il Premier potrebbe annunciare una serie di novità, cioè dovrebbe illustrare il piano per la Fase 3 in Italia, soffermandosi anche sugli spostamenti tra le Regioni. C’è anche attesa per la presentazione del piano decennale per rimettere in piedi il turismo italiano.

In riferimento agli spostamenti tra Regioni si attendono ancora disposizioni precise previste dal nuovo Dpcm che indica appunto il 3 giugno come data ufficiale per il via libera.