Coronavirus, l’Oms: “L’efficacia del desametasone è un’ottima notizia per i pazienti gravi”

L’efficacia del desametasone contro il Covid-19 “è una notizia molto gradita per quei pazienti con malattie gravi”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing con la stampa a Ginevra. “Questi farmaci devono essere usati solo sotto stretto controllo clinico”, ha precisato Tedros. “Il desametasone, uno steroide comune, ha dimostrato di avere un effetto benefico su quei pazienti gravemente malati di Covid-19. Secondo i primi risultati condivisi con l’Oms, per i pazienti trattati con solo ossigeno il trattamento ha dimostrato di ridurre la mortalità di circa un quinto. E per i pazienti che necessitano di un ventilatore, la mortalità è stata ridotta di circa un terzo. Tuttavia, è stato dimostrato che non ha un effetto benefico per le persone con malattia più lieve, che non necessitano di supporto respiratorio”, ha spiegato il direttore generale.

“L’Oms ha ora iniziato a coordinare una metanalisi raggruppando i dati di numerosi studi clinici per aumentare la nostra comprensione generale di questo intervento. E aggiorneremo la nostra guida clinica per riflettere come e quando il desametasone dovrebbe essere usato per trattare il Covid-19″, ha aggiunto Tedros.