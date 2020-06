Coronavirus, OMS: “La pandemia ci ricorda che la vita è fragile e che la salute individuale dipende dalla quella collettiva”

“Occorre proteggere i più poveri e vulnerabili, ecco perché l’Oms ha avviato un programma di collaborazione il cui obiettivo è assicurarsi che, una volta che il vaccino contro Covid-19 sarà disponibile, lo sia per tutti“: lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione del suo intervento al Global Vaccines Summit 2020. “Quest’anno ricorrono i 40 anni dall’eradicazione del vaiolo, un enorme traguardo di sanità pubblica che ha potuto essere raggiunto grazie al primo vaccino, uno degli strumenti più potenti della storia della medicina. Questi presidi hanno consentito di prevenire nel tempo milioni di morti. Ora ne sono arrivati di nuovi, contro Ebola e contro la malaria. Ma questi progressi sono in pericolo: la pandemia di Covid-19 sta mettendo a rischio l’accesso di 80 milioni di bambini alle vaccinazioni di routine. La vaccinazione è essenziale anche per prevenire Covid-19. Questa pandemia così devastante ci ricorda che la vita è fragile e che la salute individuale dipende dalla salute collettiva. Il vaiolo è stato sconfitto non solo grazie al vaccino, ma anche alla solidarietà. Il mondo ora si deve unire nella solidarietà”.