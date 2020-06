Coronavirus, OMS: per la ricerca sul vaccino “servono 18 miliardi di dollari”

“Saranno necessari oltre 18 miliardi di dollari per sostenere la ricerca su un vaccino contro Covid-19, dei quali 11,3 miliardi nei prossimi 6 mesi, e la produzione di un numero di dosi sufficienti a coprire il fabbisogno del mondo“: lo ha affermato Soumya Swaminathan, Chief Scientist dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel corso di un briefing tecnico a Ginevra sull’iniziativa “Act Accelerator”, che vuole dare impulso alla ricerca su farmaci, vaccini e sistemi diagnostici per il Coronavirus.

L’esperta ha ricordato che “le stime prevedono un impatto di 375 miliardi per ogni mese in cui non abbiamo a disposizione questi strumenti. L’imperativo è agire ora, insieme e coraggiosamente. Ci sono oltre 200 candidati vaccini in diversi stadi di sviluppo nel mondo. Nei prossimi mesi saranno richiesti significativi investimenti per avere la garanzia, ad esempio, di volumi adeguati di vaccini; in questo caso saranno necessari 5,5 miliardi di dollari. L’obiettivo è di avere 2 miliardi di dosi di vaccino entro la fine del 2021“.

“Quando verrà individuato un vaccino di successo, la domanda mondiale sarà in miliardi di dosi. Ma l’offerta iniziale sarà inevitabilmente limitata. L’attuale stima migliore è che non più di qualche centinaio di milioni di dosi saranno disponibili entro dicembre 2020″.