Coronavirus: Oms invierà una squadra di ricercatori in Cina per tracciare l’origine del virus

L’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) inviera’ una squadra di ricercatori in Cina la prossima settimana per condurre un’indagine in merito all’origine della pandemia di Coronavirus. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L’Oms ritiene che conoscere l’origine del virus sia molto, molto importante. Si tratta di ricerca scientifica e di salute pubblica. Possiamo combattere al meglio un virus quando conosciamo tutto circa la sua origine. La prossima settimana invieremo una squadra in Cina per preparare l’attivita’ di ricerca“, ha detto Tedros nel corso di un briefing online con la stampa.