Coronavirus, ottime notizie da Calabria e Sardegna: 0 nuovi casi e 0 decessi

Ottime notizie in Calabria e Sardegna in merito all’emergenza coronavirus: si sono registrati 0 nuovi casi e 0 decessi.

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 69.419 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.158 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 68.261“. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: è il sesto giorno consecutivo in cui in Calabria non si registrano nuovi casi di positività al coronavirus, inoltre dall’inizio dell’emergenza nella regione sono 97 i decessi (dato invariato negli ultimi quattro giorni).

“Territorialmente – prosegue il bollettino regionale – i casi positivi sono cosi’ distribuiti: Catanzaro 18 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 161 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 365 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 12 in isolamento domiciliare; 244 guariti; 19 deceduti. Crotone 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I soggetti in quarantena volontaria – rileva la Regione – sono 8.609 cosi’ distribuiti: Cosenza 1.254; Crotone: 3.021; Catanzaro 2.928; Vibo Valentia 282; Reggio Calabria1.224″. Nel bollettino, infine, la Regione riferisce che “dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +38; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attivita’ istituzionali sono +22 per un totale di 60. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale“.

Tornano a zero i contagi e i decessi da coronavirus anche in Sardegna. Sono 1.357 i casi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza, 131 le vittime. E’ quanto rilevato dall’Unita’ di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 58.224 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 22, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 133 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.002 pazienti guariti (+14 rispetto al dato precedente), piu’ altri 69 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.357 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati registrati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 870 a Sassari.