Coronavirus, ottime notizie da San Marino: è Covid-Free

San Marino è Covid Free: ebbene sì, non ci sono più casi di coronavirus, come comunica il Gruppo per il coordinamento emergenza covid. Sono 3 i guariti da ieri che porta il numero degli attualmente positivi a 0. Nelle ultime 24 ore inoltre nessun nuovo contagio, a fronte di 20 tamponi effettuati e nessun deceduto.

Al momento ci sono ancora persone in quarantena: 39 laici e una forza dell’ordine. Quelle totale sono 2.147 di cui 2.107 terminate. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è di 5.669. I test sierologici effettuati sono 16.622.