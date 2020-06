Coronavirus, la pandemia ha bloccato i programmi vaccinali: tornano a diffondersi morbillo, colera e polio

La pandemia di Coronavirus ha costretto a rallentare o bloccare i programmi vaccinali di massa, con una grave conseguenza: nei Paesi poveri si stanno diffondendo malattie molto contagiose.

La difterite è ricomparsa in Pakistan, Bangladesh e Nepal, il colera in Sud Sudan, Camerun, Mozambico, Yemen e Bangladesh e un ceppo mutato del virus della polio è stato segnalato in oltre 30 Paesi: lo riporta il New York Times.

“Il rischio ora è che un’epidemia in pochi Paesi uccida più bambini del Covid-19“, ha affermato Chibuzo Okonta, presidente di Medici Senza Frontiere in Africa Centrale.

E’ ripresa anche la diffusione del morbillo, segnalato in Bangladesh, Brasile, Cambogia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Kazakistan, Nepal, Nigeria e Uzbekistan.

In Pakistan e Afghanistan sono stati confermati 61 casi di poliovirus di tipo 1, e in Ciad, Ghana, Etiopia e Pakistan è comparso il poliovirus di tipo 2 mutato dal vaccino orale.

L’OMS sta sollecitando i Paesi a riprendere le vaccinazioni, ma le forniture sono difficili da reperire, gli operatori sanitari sono impegnati a tempo pieno contro il Covid-19 e la popolazione è ancora diffidente, e si tiene lontana dagli ospedali.