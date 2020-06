Coronavirus, l’Oms: “La pandemia ha aumentato l’uso degli antibiotici, più rischi di resistenza”

“La pandemia di Covid-19 ha portato a un maggiore uso di antibiotici, che alla fine porterà a tassi di resistenza batterica più elevati che avranno un impatto sul carico di malattie e decessi durante la pandemia e anche dopo”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

Quello della resistenza agli antimicrobici usati frequentemente per trattare infezioni comuni, come quelle del tratto urinario o alcune forme di diarrea, è un problema ormai noto, che indica come il mondo stia esaurendo i metodi efficaci per affrontare queste malattie, evidenzia l’Oms. Ad esempio, il tasso di resistenza alla ciprofloxacina, un antimicrobico frequentemente usato per trattare le infezioni del tratto urinario, varia dall’8,4% al 92,9% in 33 paesi inclusi in un’indagine Oms.

La stessa Oms teme che la tendenza sarà ulteriormente alimentata dall’uso inappropriato di antibiotici durante la pandemia di Covid-19. Le prove mostrano che solo una piccola parte dei pazienti colpiti da coronavirus ha bisogno di antibiotici per trattare le concomitanti infezioni batteriche e l’Organizzazione ha emesso una guida per non fornire terapia antibiotica o profilassi ai pazienti con Covid-19 lievi o ai pazienti con sospetta o confermata malattia da Covid-19 moderata a meno che non ci sia un’indicazione clinica per farlo.

“Sono lieto di dire che un numero record di paesi sta monitorando e riferendo all’Oms sulla resistenza agli antibiotici, segnando un importante passo avanti nella lotta globale contro questo fenomeno. Ma i dati che ci forniscono rivelano che un numero inquietante di infezioni batteriche è sempre più resistente ai medicinali”, ha concludo Tedros.