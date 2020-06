Coronavirus: paziente appena operato in cardiochirurgia risulta positivo per la seconda volta, chiuso il reparto

La direzione medica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha disposto il blocco dei ricoveri nel reparto di Cardiochirurgia a causa della positivita’ al Covid-19 di un paziente operato e ricoverato nella stessa unita’ operativa. L’uomo, positivo al Covid diverse settimane fa e poi guarito, come emerso dall’esito negativo di diversi tamponi, e’ risultato poi nuovamente positivo al tampone cui e’ stato sottoposto prima delle dimissioni. Le sue condizioni di salute sono buone, non presenta i sintomi clinici peculiari dell’infezione. Il reparto e’ stato chiuso prudenzialmente per consentire lo screening del personale e la sanificazione di tutti i locali. Al termine di queste operazioni l’attivita’ riprendera’ a pieno regime.