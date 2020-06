Coronavirus, ripartono i pellegrinaggi per Lourdes: al via dal 18 Agosto

Ripartono i pellegrinaggi per Lourdes. Non nell’immediato ma dal 18 agosto Unitalsi riprende così ufficialmente la sua stagione di pellegrinaggi al santuario più visitato al mondo da metà agosto. “Siamo contenti, emozionati, perché immaginavamo questo giorno da tempo e finalmente è arrivato – dice Antonio Diella, presidente nazionale Unitasi – Saranno pellegrinaggi, in aereo e in autobus, necessariamente più contenuti per tutelare la salute delle persone attraverso le misure anti-Covid, nel pieno rispetto di tutte le normative sanitarie e gli standard di sicurezza, ma sono sicuro non meno coinvolgenti”.