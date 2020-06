Coronavirus, pneumologo cinese: vaccino di “emergenza” disponibile in autunno

Un vaccino “di emergenza” per il Coronavirus potrebbe essere disponibile in Cina entro l’autunno o entro la fine dell’anno: lo ha confermato Zhong Nanshan, pneumologo ed esperto di malattie infettive cinese. “Sei vaccini candidati contro il Covid-19 sono in fase di sperimentazione clinica in Cina. La vaccinazione su larga scala è ancora il metodo principale per ottenere l’immunità contro il nuovo ceppo di coronavirus. La strategia può richiedere da uno a due anni. Se ci avviciniamo all’immunità di gregge attraverso l’infezione naturale, l’infezione senza alcun intervento, può portare alla morte di circa il 7% della popolazione globale. Un costo troppo elevato“, ha previcato Zhong.

Zhong Nanshan è un medico cinese, epidemiologo e pneumologo, noto soprattutto per avere scoperto il Coronavirus SARS nel 2003.