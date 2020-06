Coronavirus, positivi sei membri dello staff di Donald Trump a Tulsa

Lo ha annunciato lo staff del presidente degli Stati Uniti, poche ore prima dell’apertura di questo primo grande meeting organizzato in una struttura al chiuso in piena pandemia. “Sei membri della squadra organizzativa sono risultati positivi a seguito delle centinaia di test effettuati e le procedure di quarantena sono state immediatamente messe in atto”, ha annunciato il responsabile della comunicazione della campagna elettorale del presidente, Tim Murtaugh. “Nessuno dei dipendenti positivi al Covid-19 o chiunque sia stato in contatto diretto sarà presente al meeting o accanto a partecipanti o funzionari eletti” questa sera a Tulsa, ha spiegato, dove è prevista la partecipazione di 20mila persone. ì