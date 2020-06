Coronavirus, positivo dipendente di un ristorante: al via indagine epidemiologica a Fiumicino

In questa fase dell’epidemia di coronavirus in Italia, è fondamentale spegnere quanto prima i focolai che appaiono sul territorio nazionale, rintracciando i contatti dei casi positivi per evitare che il contagio si diffonda. Anche a Fiumicino, è iniziata l’indagine epidemiologica dopo che il dipendente di un ristorante, di nazionalità del Bangladesh, è risultato positivo al coronavirus.

“E’ stata disposta la sospensione dell’attivita’ commerciale e la presentazione dei contatti come disposto da ordinanza regionale. Tale documentazione e’ fondamentale per contattare le persone e richiamarli al test presso il drive-in di Casal Bernocchi. Voglio rivolgere un invito a tutti i ristoratori al rispetto dell’ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, tale disposizione in questa circostanza e’ fondamentale per il tracciamento dei contatti”, spiega l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.