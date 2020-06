Coronavirus, virologo Pregliasco: “Trend buono, anche in Lombardia. Con il caldo le mascherine sono un fastidio ma servono”

“Il virus circola ancora, ecco perché dobbiamo mantenere un atteggiamento di vigile serenità. La prova arriva anche dai dati di oggi, che sono buoni nonostante qualche focolaio attivo. E anche in Lombardia, che è un po’ il fanalino di coda di questa coda dell’epidemia, il trend è buono“. Lo afferma all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando i dati di oggi della Protezione civile. “A dirci che dobbiamo tenere alta la guardia è anche il focolaio del Lazio, che leggerei in modo positivo: è un bene averlo individuato precocemente. Siamo ancora nella battaglia contro Covid-19, e dobbiamo restare vigili”. D’altro canto “anche i risultati del monitoraggio diffusi oggi ci dicono che le prime due aperture post lockdown finora sono andate bene. Speriamo che questa recente apertura fra le regioni non ci giochi brutti scherzi. Lo sapremo solo fra qualche giorno”, ha aggiunto.

Con il caldo, indossare la mascherina si rivelerà un incubo. Pur sottolineando che da sole non bastano contro Covid-19, il consiglio dell’Organizzazione mondiale della sanità ai governi di Paesi in cui c’è trasmissione diffusa del virus è quello di incoraggiare a indossarle sui trasporti pubblici, nei negozi o in altri ambienti confinati o affollati. “Le mascherine con il caldo diventano fastidiose, è vero. Ma in questo momento sono un modo per ridurre il rischio di trasmissione”. Queste le affermazioni di Pregliasco, nonostante la canicola, il sudore e il calo dei nuovi casi di Covid-19 che stiamo osservando in Italia e nonostante molti esperti sostengano l’effetto del caldo nel ridurre le possibilità di trasmissione del virus.

“La mascherina ha un’azione utile: dobbiamo considerarci tutti potenziali positivi e sapere che, indossandola, possiamo proteggere gli altri e contrastare la diffusione di questo virus. La battaglia è ancora in corso“, conclude Pregliasco.