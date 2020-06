Coronavirus, Pregliasco: “Siamo passati dalla pandemia all’endemia, il caso di Pechino simile a quello del San Raffaele a Roma”

Secondo Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, ora “siamo in una situazione di endemia“, cioè di diffusione bassa ma costante del Coronavirus, ed è necessario “tenere bassi i fuocherelli, che continueranno a esserci“.

“La fase iniziale – ha spiegato il virologo durante la trasmissione Agorà su Rai 3 – è stata di pandemia, con un incremento esponenziale di casi. Ora siamo riusciti a mitigare l’incremento ma non a fermarlo, proprio a causa delle caratteristiche del virus, ovvero la trasmissibilità da asintomatici, che rappresentano il 30-40% degli infetti“.

Il caso di Pechino “è simile a quello del san Raffaele a Roma, dove si sono verificati un centinaio di contagi concentrati in un luogo“: “Bisogna continuare con l’attenzione personale e con un tracciamento sistematico per tenere bassi i fuocherelli che continueranno a esserci, perché la maggior parte delle persone sono ancora infettabili“.