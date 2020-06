Coronavirus, il principe Carlo racconta: “Sono stato fortunato ma posso capire cosa passano le persone malate”

“Io sono stato fortunato. Me la sono cavata abbastanza facilmente, ma l’ho avuto e posso capire cosa passano le persone malate“: lo ha affermato il principe Carlo, che ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus che lo ha colpito a marzo, esprimendo vicinanza a coloro che hanno perso persone care a causa del COVID, “in particolare a chi non ha potuto essere vicino ai suoi cari nel momento della morte. Questa, per me, è la cosa più orribile“.

Il principe si è detto “determinato a trovare una soluzione per evitare che altre persone siano colpite“, mettendo “la natura al centro delle nostre economie“.

“Più continuiamo a consumare il mondo della natura, più distruggiamo la biodiversità, più ci esponiamo a questo tipo di pericolo,” ha spiegato il 71enne che da anni si impegna per la causa ambientalista.