Per il secondo giorno consecutivo in Spagna non sono stati registrati decessi per Covid-19 . Lo rendono noto le autorità sanitarie. Sono invece tornati ad aumentare i contagi: 137 nelle ultime 24 quasi il doppio dei 71 del giorno prima. Il bilancio totale delle vittime dall’inizio della pandemia del nuovo coronavirus e’ di 27.127 morti e i contagi 239.932.

Coronavirus, prosegue la discesa in Spagna: zero decessi per Covid per il secondo giorno consecutivo

