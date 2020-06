Coronavirus: il Regno Unito fa scorte del farmaco salvavita desametasone e blocca l’export

Il governo britannico corre ai ripari e fa incetta del farmaco che si è dimostrato efficace contro Covid-19: il desametasone fa parte del trattamento standard da martedì pomeriggio e il segretario alla salute Matt Hancock ha reso noto che da marzo sono stati immagazzinati 200.000 cicli di antinfiammatorio, bloccando anche le esportazioni dal 24 aprile per il desametasone in forma di compresse e come soluzione orale o per iniezione dal 16 giugno, riportano i media locali.

“Questo è un enorme passo avanti. Ed è perché abbiamo sostenuto la scienza e adottato l’approccio da essa guidato, che siamo stati in grado di ottenere questo risultato. Il desametasone lo abbiamo accumulato da marzo. Quindi ora abbiamo 200.000 cicli pronti per iniziare,” ha spiegato Hancock.

Il farmaco economico e ampiamente disponibile, chiamato desametasone, può aiutare a salvare la vita dei pazienti gravemente malati a causa del nuovo Coronavirus.

Gli esperti del Regno Unito affermano che il trattamento steroideo a bassa dose è una grande svolta contro il virus: il farmaco riduce il rischio di morte di un terzo per i pazienti sottoposti a ventilazione. Per quelli collegati all’ossigeno, riduce i decessi di un quinto. Il farmaco fa parte del più grande trial del mondo che testa trattamenti già esistenti per vedere se funzionano contro il Coronavirus.