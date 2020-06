Coronavirus e rientro a scuola, Crisanti: “La sicurezza dipende dal ricambio d’aria: no alle barriere, sono inutili”

“La sicurezza nelle aule dipende anche dal numero dei ricambi d’aria, farne cinque all’ora riduce la carica microbica del 90%. Invece sconsiglio le barriere perché ostacolano la circolazione dell’aria. La compartimentazione fisica degli spazi è inutile e controproducente“: lo ha spiegato Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia di Padova, durante un incontro dedicato alle misure da adottare per rendere più sicure scuole e centri estivi in riferimento a eventuali contagi da Coronavirus. “Con gli adolescenti si possono implementare misure come mascherine e distanziamento che nelle scuole materne e negli asili nido non si possono adottare. Come si fa a mettere un bimbo in un cerchio? Bisogna essere realistici“.

“Bisogna sorvegliare il personale, vietare l’ingresso dei bambini con la febbre per evitare situazioni di panico e incoraggiare le vaccinazioni antinfluenzali. Io farei un tutorial per insegnanti e genitori, così saranno tutti consapevoli delle misure adottate“.