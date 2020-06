Coronavirus e rientro a scuola: intesa con le Regioni, “entro stasera il semaforo verde sulla riapertura”

“Sono molto fiduciosa che entro stasera avremo un semaforo verde, ovvero un’intesa con le Regioni sulla riapertura delle scuole“: lo ha affermato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a margine della conferenza stampa di presentazione della guida tecnica dell’OMS sul contrasto alla violenza nei confronti di migranti e rifugiati.

La sottosegretaria ha precisato: “C’è un impegno personale dei ministri Speranza, Boccia e Azzolina. Si tratta di riuscire a conciliare molte tendenze diverse, non c’è univocità. C’è chi chiede di riaprire subito e dall’altra parte chi invece oppone ancora resistenze. Fare il confronto con altri Paesi è difficile perché da noi ci sono 30 bambini in una classe e non 20, anche toglierne 5 non fa la differenza. Bisogna ammettere che il Covid ha fatto esplodere tanti problemi che nel corso degli anni hanno colpito la scuola: pochi investimenti, scarsa attenzione“.