Coronavirus e scuola, incontro decisivo del governo per il rientro a settembre: “La didattica online è un’opportunità”

“L’obiettivo è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo“. Quello per la scuola “sarà un piano su più livelli che seguirà l’andamento del rischio di contagio“. Lo ha dichiarato il ministro Lucia Azzolina nel corso di un incontro a Palazzo Chigi. Azzolina, in base a quanto si apprende, è intervenuta brevemente all’inizio e interverrà nuovamente dopo il giro di tavolo dell’incontro sulla scuola che si sta svolgendo in questo momento a Palazzo Chigi. Sono oltre 50 i partecipanti al confronto. Tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, la viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani, il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro.

Nell’emergenza “siamo stati costretti a chiudere la scuola, ma abbiamo tratto una lezione. Siamo stati costretti alla didattica a distanza. Ho sempre avvertito preoccupazione per che non poteva accedervi. Col nuovo anno scolastico l’obiettivo e’ tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza puo’ essere un’opportunita’ in piu’ per potenziare offerta didattica, ma certo dobbiamo ritornare in presenza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aprendo l’incontro sulla scuola col ministro Azzolina, enti locali e sindacati, precisando che per una decisione definitiva si valuterà in basi ai dati epidemiologici.