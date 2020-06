Il Coronavirus e la “nuova normalità”: in Spagna mascherine obbligatorie finché non sarà “definitivamente sconfitto”

In Spagna le mascherine rimarranno obbligatorie fino a quando il Coronavirus non sarà “definitivamente sconfitto“: lo ha annunciato il Ministro della Salute, Salvador Illa.

Chi non la indossa su strade pubbliche o in luoghi chiusi quando non è possibile mantenere la distanza di 1,5 metri rischia una multa da cento euro.

La misura fa parte del decreto “per la nuova normalità” approvato dal Consiglio dei ministri che resterà in vigore finché il virus non sarà sconfitto.