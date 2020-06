Coronavirus, ottime notizie dalla Spagna: zero vittime in 24 ore

La Spagna non registra alcun decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il ministero della Sanità, ed è la prima volta che ciò accade da marzo. Mentre si contano 35 vittime negli ultimi sette giorni, scrive El Pais.

Intanto proprio dalla Spagna giunge il racconto poco ammirevole di un viaggiatore il quale, dopo aver appreso di essere positivo al Coronavirus, ha viaggiato in aereo senza neppure indossare sempre la mascherina. In conseguenza a ciò 51 passeggeri del volo Madrid-Lanzarote si sono ritrovati in quarantena, per 15 obbligatoria e per altri 36 volontaria. Tra loro anche un bambino di nove anni che era seduto proprio accanto al 53enne con il Covid-19, come riferisce El Pais.