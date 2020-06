Coronavirus, Speranza: “E’ necessario essere prudenti e aumentare il numero dei tamponi”

E’ necessario tenere alto il numero dei tamponi per individuare con i soggetti positivi al SarsCov2 e contenere nuovi eventuali focolai. Secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, è una delle misure prioritarie per la lotta al nuovo coronavirus anche nella fase 3 e lo indica chiaramente nella sua informativa, prima al Senato e poi alla Camera, sulla pandemia in Italia. Secondo Speranza “occorre tenerne alto il numero, soprattutto per ricercare possibili focolai laddove il Covid ci ha fatto piu’ male”. E per questo, aggiunge, “non bisogna esitare nemmeno un secondo a prendere nuovi provvedimenti rigorosi laddove se ne manifesti la necessita‘”. L’epidemia “non e’ finita, ci sono ancora focolai di trasmissione attivi e il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare”. E se e’ vero – come indica l’ultimo monitoraggio del ministero e Istituto superiore di sanita’ – che aumentano i guariti, si riduce la curva del contagio, diminuiscono i deceduti e l’indice Rt e’ in tutta Italia sotto 1, e’ altrettanto vero che tali dati incoraggianti rappresentano “solo una parte della realta'”.

Esaminando il periodo dal 23 aprile al 10 giugno, si legge, il trend dei tamponi totali risulta in consistente calo nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6%). Nel periodo dal 4 al 10 giugno, in particolare, 12 Regioni e Province Autonome fanno registrare un incremento assoluto dei tamponi diagnostici, mentre nelle rimanenti 9 si attesta una ulteriore riduzione. Lombardia, Veneto e Campania hanno registrato ognuna un calo superiore ai duemila tamponi, mentre l’Emilia Romagna ha visto un balzo in avanti di oltre 5mila in piu’, con Friuli, Molise e provincia di Bolzano che hanno avuto aumenti superiori alle duemila unita’. L’attivita’ di testing, “finalizzata all’identificazione dei nuovi casi, alla tracciatura dei contatti ed al loro isolamento – spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta – continua cioe’ a non essere una priorita’ per molte Regioni: purtroppo, nella gestione di questa fase dell’epidemia, in particolare dove la diffusione del virus non sembra dare tregua, la strategia non e’ adeguata”.

Pronta la risposta da parte di fonti della Lega in Lombardia: “ennesimi, inqualificabili attacchi. La Regione di Attilio Fontana ha fatto 845.618 tamponi, contro i 645.309 fatti da Lazio, Campania e Puglia“. Contesta i dati di Gimbe pure il Veneto. La realta’ appare comunque diversificata sul territorio, mentre si affaccia il nuovo problema dei giovani: il numero di contagi apparentemente inferiore in questa fascia d’eta’, mette in guardia Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanita’, “puo’ infatti dipendere dal fatto che i tamponi sono stati fatti soprattutto ai sintomatici”. Un aumento degli asintomatici, oltre il 90% dei casi e sopratutto tra i giovani, si rileva anche in Puglia. Per questo, afferma l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, a capo della task force pugliese per l’emergenza Coronavirus, “abbiamo aumentato i tamponi: stiamo facendo molti test nonostante non ci siano focolai attivi“. Cio’ perche’, conclude, “stiamo cercando di proteggere, in particolare, gli ospedali, facendo tamponi a personale sanitario e ai pazienti che entrano per un ricovero”.