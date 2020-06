Coronavirus: domani la prima sperimentazione del vaccino in Africa

La sperimentazione del vaccino contro il coronavirus in Sudafrica dovrebbe cominciare domani. L’Università di Witwatersrand afferma che il vaccino, sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford, è già in fase di valutazione in una grande sperimentazione nel Regno Unito e una simile sta iniziando in Brasile.

L’annuncio è arrivato poche ore dopo che il Sudafrica ha riferito che i casi totali nel Paese hanno superato i 100mila, quasi un terzo dei contagi di tutto il continente.

La sperimentazione del vaccino in Sudafrica mira ad arruolare 2mila partecipanti. I primi saranno vaccinati questa settimana nella provincia di Gauteng, dove si trovano Johannesburg e Pretoria. Altri saranno vaccinati nella provincia di Western Cape. Shabir Madhi, che guida la sperimentazione, ha affermato che i test iniziano nel momento in cui il Sudafrica entra nella stagione invernale e influenzale e mentre la pressione aumenta negli ospedali.