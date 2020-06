Coronavirus: test dell’acido nucleico a tappeto a Wuhan, condotti su 9,89 milioni di persone

E’ terminata a Wuhan la campagna di test dell’acido nucleico per il Coronavirus sulla popolazione: sono stati eseguiti su 9,89 milioni di persone dal 14 maggio al 1° giugno.

“Nessun caso confermato è stato trovato durante i test e un totale di trecento pazienti asintomatici sono stati scoperti a Wuhan – hanno spiegano le autorità locali in una nota – mentre non sono stati rinvenuti casi di persone asintomatiche che ne hanno contagiato altre“.

La campagna di test a tappeto era stata decisa dopo la scoperta di 6 nuovi contagi accertati nella città epicentro della pandemia, a circa un mese dalla fine del lockdown.