Coronavirus, test sierologici in Lombardia: il 20% ha sviluppato gli anticorpi

“Sono 161.322 i test sierologici effettuati sinora dal servizio sanitario regionale: la Lombardia, che ha iniziato la sua campagna di screening il 23 aprile, ha superato la quota-target di 150mila test fissati per l’indagine epidemiologica nazionale avviata dal Ministero della Salute e dall’Istat in duemila comuni italiani. E uno su 5 dei testati lombardi (il 20%) è risultato positivo agli anticorpi del Coronavirus“.

Lo scrive il quotidiano il Giorno, in un articolo uscito oggi, precisando che “la Regione sinora si è concentrata su operatori sanitari e persone che erano state a casa in quarantena (per sintomi Covid-compatibili o per essere contatti stretti di un positivo) ma non avevano mai fatto un tampone. In base ai dati che Il Giorno ha potuto consultare – si legge nell’articolo – hanno scoperto di avere gli anticorpi 32.968 tra operatori sanitari e ‘civili'”. Secondo il quotidiano, la percentuale di positivi al test varia da un massimo del 50% dei prelievi analizzati nella Asst di Bergamo Est, al 10% del Policlinico di Milano. Nel complesso, “circa il 4% dei positivi ai test pubblici degli anticorpi è risultato positivo anche al tampone naso-faringeo per la ricerca del virus”.