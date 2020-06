Coronavirus e Turismo: la Spagna riapre i confini con Francia e Portogallo

A partire dal 22 giugno cadono in Spagna le restrizioni alla frontiera con Francia e Portogallo: lo ha annunciato il Ministro dell’Industria, Commercio e Turismo Reyes Maroto, secondo quanto riporta El Pais.

“C’è una gran voglia di visitare la Spagna come dimostrano le prenotazioni che stanno aumentando“, aveva dichiarato Maroto due giorni fa in Senato, sottolineando la necessità della collaborazione tra partner europei per rilanciare il turismo. “Occorre evitare che ciascuno Stato decida unilateralmente qual è una destinazione sicura e quali controlli sanitari si debbano effettuare perché ciò genera confusione“.

Le autorità avevano chiuso i confini a tutti – ad eccezione di spagnoli, transfrontalieri e camionisti – lo scorso marzo per contenere la diffusione del Coronavirus.