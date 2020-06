Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 38mila nuovi casi in USA, la situazione peggiora in 4 Stati

Sono ormai 9,5 milioni (9.588.717) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono 488.842, mentre le guarigioni 4.822.067.

Negli Stati Uniti si contano 124.410 morti per Coronavirus, secondo la JHU. Raggiunti 2.422.091 casi confermati: sempre secondo la JHU sono state registrate 38.079 infezioni in più nelle ultime 24 ore e 618 nuovi decessi.

La media di nuovi casi quotidiani è salita oltre i 30mila nell’ultima settimana a causa del rimbalzo in Stati come la California, la Florida, il Texas e l’Arizona, che insieme rappresentano quasi la metà delle infezioni in tutto il Paese.

Il governatore del Texas ha sospeso ogni ulteriore fase di riapertura dello Stato e ha emesso un provvedimento per garantire la disponibilità di posti negli ospedali per i pazienti COVID-19.

New York rimane ancora lo Stato più colpito con 390.415 casi confermati e 31.301 morti. Nella sola New York City sono morte 22.384 persone.

Il Messico ha superato i 200mila casi confermati e 25mila morti, dopo avere riportato 6.104 nuove infezioni e 736 morti nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio della pandemia, il Messico ha registrato 202.951 casi e 25.060 morti.

In 3 settimane sono raddoppiati sia i contagi che i decessi.