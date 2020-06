Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la California chiude di nuovo, possibili nuove misure a Melbourne

Sono ormai 10.117.700 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo, secondo quanto riportato dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 501.281, mentre le guarigioni 5.123.827.

Gli Stati Uniti hanno registrato altri 288 morti in 24 ore, secondo il conteggio della JHU.

Nel Paese si contano 125.803 morti su oltre 2,5 milioni di casi.

A Los Angeles e in altre sei contee californiane è stato ordinato di chiudere di nuovo, mentre parti del Paese stanno reintroducendo le misure restrittive per cercare di arginare il recente nuovo balzo di contagi.

Il bilancio dei morti in Russia ha superato la soglia dei 9.000, secondo la JHU: finora sono finora 9.060 persone su un totale di 633.563 contagi confermati. Le persone guarite sono 398.436.

Pechino ha registrato 7 nuovi casi, mentre erano 14 quelli segnalati ieri. La Commissione sanitaria della capitale cinese ha anche riferito di un nuovo caso relativo a un soggetto asintomatico e di altri quattro casi sospetti. Dall’11 al 28 giugno, secondo i dati ufficiali, sono 318 i casi confermati a Pechino, dove un focolaio nel mercato all’ingrosso di Xinfadi ha riportato l’allerta ai massimi livelli (in precedenza per 57 giorni non si erano registrati casi di trasmissione locale).

Le autorità sanitarie hanno segnalato in tutto 12 nuovi contagi nel Paese: i 7 di Pechino più 5 ‘importati’, tre dei quali nel Sichuan, uno nel Liaoning e l’altro a Shanghai.

Il bilancio della Commissione sanitaria nazionale riporta 83.512 contagi con 4.634 decessi e 78.460 guarigioni.

In Australia, a Melbourne, potrebbero essere imposte nuove misure di lockdown: sabato sono stati identificati 49 casi di Coronavirus, il numero più alto dallo scorso aprile.

Secondo le autorità sanitarie dello stato di Victoria non si tratta di una “seconda ondata” ma il premier Daniel Andrews ha annunciato che sta considerando se chiedere ai cittadini di restare a casa nei prossimi giorni.

Nel resto dell’Australia il virus è quasi del tutto sparito.

Il Brasile ha confermato 30.476 nuovi casi nelle ultime 24 ore e altri 552 morti: lo ha annunciato il Ministero della Salute. In totale, le vittime nel Paese sono 57.622 e i casi accertati 1.344.143.