Coronavirus, le ultime news dal Mondo: il Sudamerica il nuovo fronte della pandemia [DATI]

I contagi totali di Coronavirus confermati nel Mondo sono 7.244.108: lo conferma l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 411.260, mentre le guarigioni sono 3.371.712.

Il governo brasiliano ha ripristinato il sito web che forniva tutti i dati sul numero dei casi e dei decessi da Coronavirus nel Paese: la decisione segue l’ordine della Corte suprema brasiliana al Ministero della Sanità di riprendere la diffusione quotidiana delle statistiche relative al virus.

Venerdì scorso il governo di Jair Bolsonaro aveva deciso di cambiare il criterio di conteggio dei casi, fornendo le cifre solo delle ultime 24 ore.

Il Brasile registra dunque 38.406 morti per Coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono stati 1.272.

I contagiati complessivi sono 739.503. Lo stato di San Paolo si conferma epicentro dell’epidemia con 150.138 contagi e 5.545 vittime.

Il Messico registra 596 morti nelle ultime 24 ore e 4.199 nuovi contagi da Coronavirus. Complessivamente i decessi per l’epidemia sono 14.649 su 124.301 casi.

In Argentina nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.141 nuovi casi di Coronavirus e 24 morti: lo riferisce il Ministero della Sanità. Il totale dei contagiati è salito a 24.761 mentre i decessi hanno raggiunto quota 717.

L’epicentro del virus è la capitale argentina. Il Sudamerica è diventato il nuovo fronte della pandemia.

Sono 819 i morti per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, mentre il numero di contagiati è salito di 17.300 unità. I casi sono in totale 1.979.411 e i decessi 111.989. Il numero maggiore di nuovi casi è stato registrato in Texas (2.275), seguito da California (2.170) e Florida (1.960).