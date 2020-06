Coronavirus, ancora allerta negli Usa: “La pandemia non è finita”

“La pandemia non e’ finita. Nelle prossime settimane potremmo vedere un aumento dei casi negli Usa, mentre gli Stati stanno riaprendo“: ad ammetterlo invitando gli americani alla cautela, e’ stato Jay Butler, il vicedirettore per le malattie infettive dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) Usa. Butler ha lanciato un nuovo invito al rispetto delle regole di distanziamento sociale e all’ uso delle mascherine. Proprio all’indomani dell’ annuncio di Trump dell’avvio dei propri comizi elettorali, che attrarranno ovviamente molte persone. I Cdc hanno anche aggiornato i calcoli sulle morti previste a causa del SARS-Cov-2 entro il 4 luglio, quando il totale dovrebbe raggiungere quota 130.000. Gli stati in cui si prevedono piu’ decessi sono: Arizona, Arkansas, Hawaii, North Carolina, Utah, e Vermont. Gli ultimissimi dati confermano una temuta tendenza: Florida e Texas hanno registrato negli ultimi 7 giorni il piu’ alto numero di contagi da inizio pandemia. Butler ha sottolineato l’ importanza di essere “super-preparati” per l’ autunno: “Non sappiamo cosa succedera’ , ma dobbiamo mettere tutto il nostro impegno per essere pronti a nuove sfide“.