Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “Stiamo uscendo da questa terribile pandemia, riapriamo la società”

“Intorno al Coronavirus si stanno conducendo troppe battaglie personali, politiche ed economiche. Non bisogna disorientare la opinione pubblica. Sento olezzo sgradevole. Basta a chi la spara più grossa per conquistare titoli di giornali.

Il messaggio deve essere chiaro e comprensibile“: così il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in un post su Facebook.

“In Italia e sopratutto da noi stiamo uscendo da questa terribile pandemia.

Riapriamo la società, tutta, anche e sopratutto la Scuola e tutto ciò che possa ritemprare lo spirito:lo sport il teatro, la

Musica, tenendo sempre ferme le regole.

La politica investa senza abbandonarsi a polemiche senza fine, in un ritrovato spirito di servizio e vocazionale, come auspicato dal nostro Presidente della Repubblica nella recente visita allo Spallanzani.

Altri messaggi non servono.”