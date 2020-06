Coronavirus, il virologo Giorgio Palù: “L’epidemia si sta spegnendo, tutte le epidemie si spengono”

“Il fatto che oggi si trovi un virus che abbia una carica virale ridotta significa sicuramente che l’epidemia si sta spegnendo. Il virus sta perdendo la sua carica ma non è vero che non c’è più rischio“: lo ha affermato il virologo Giorgio Palù, presidente uscente delle Società Italiana ed Europea di Virologia, ospite a Radio Anch’io, su Radio1 Rai.

Secondo il virologo va considerata la curva di decremento, il fatto che i casi positivi in 8 regioni ormai sono zero e nelle regioni dove il virus ancora circola tende ad azzerarsi: “Tutte le epidemie si spengono. Il virus però potrebbe anche ripartire ora, vedi la Corea, e non solo ad ottobre, basta un assembramento. Per l’autunno possiamo solo avanzare delle ipotesi, non abbiamo certezze. In rianimazione c’è sempre un rischio e non solo in relazione al Covid ma anche per gli altri batteri“.