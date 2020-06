Coronavirus: il virologo Pregliasco spiega perché “l’immunità di gregge è una chimera”

Dall’indagine sierologica nazionale in corso, quanti italiani risulteranno essere stati contagiati dal nuovo Coronavirus?

Alla domanda risponde il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’università Statale di Milano, in un’intervista a La Stampa.

L’esperto si aspetta “un 10% in Lombardia tra il 3 e il 5% altrove. L’immunità di gregge è una chimera. Quindi in attesa del vaccino bisogna rispettare le regole per non trovarci al punto di partenza“.

In riferimento invece all’aggressività o meno del virus, Pregliasco precisa che “se genera meno casi gravi è perché oggi riusciamo a far emergere anche asintomatici e paucisintomatici. Anche le mascherine e il distanziamento hanno fatto la loro parte. Ma attenzione: anche se inalato in piccole quantità il virus attecchisce. E può causare danni“.