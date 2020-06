Coronavirus, il virologo Silvestri: “L’ipotesi dell’attenuazione è da dimostrare ma è plausibile. Nessuna contraddizione tra le mie parole ed il commento di Balloux”

“Il mio post di ieri sull’omoplasia di SARS-CoV-2 ha suscitato enorme interesse tra i lettori, e questo è molto bello. Qualcuno mi ha detto che la voce “omoplasia” è stata brevemente tra le più citate su Google Italia. Non avrei mai pensato di avere tanto potere! Purtroppo, in questo bailamme, alcuni lettori — forse confusi da cattive letture — hanno immaginato una contraddizione tra il finale del mio articolo (“solo degli analfabeti della virologia possono tacciare di pseudo-scienza l’ipotesi secondo cui tale robusto pattern di mutazioni omoplasiche possa risultare in un fenotipo virale a virulenza attenuata”) ed un tweet dell’autore dello studio, Francois Balloux (“there is no evidence SARS-CoV-2 has become weaker at this stage”)“: la precisazione e i chiarimenti sul concetto di omoplasia e sui modelli matematici arrivano dal virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta, riferendosi alla “Pillola di Ottimismo” pubblicata ieri.

“Provo a spiegare rapidamente perché le due frasi NON sono minimamente in contraddizione. Bisogna partire dalla differenza tra IPOTESI ed EVIDENZA. L’evidenza sono i dati sperimentali confermati, mentre l’ipotesi è un’idea provvisoria il cui valore deve essere dimostrato (o negato). L’ipotesi precede gli esperimenti, i cui risultati formano l’evidenza. Ci siamo, vero?

Nei giorni scorsi, l’IPOTESI che SARS-CoV-2 si stia attenuando è stata proposta sulla base di osservazioni cliniche (i pazienti sembrano meno gravi adesso che a marzo) e del noto fenomeno per cui i virus tendono a co-evolvere con l’ospite causando una infezione meno patogenica.

Lo studio di Balloux non rappresenta EVIDENZA che il virus sia diventato piu’ debole — non potrebbe farlo, perché l’attenuazione è fenomeno fenotipico, non genotipico. Quindi il commento di Balloux è verissimo. Al contempo, lo studio provvede ulteriore razionale scientifico affinche’ si formuli e testi l’IPOTESI di una attenuazione virale. Questo perche’ l’omoplasia in genere indica adattamento tra virus ed ospite, che di solito, a sua volta, risulta in ridotta virulenza.

Riassumendo: l’ipotesi dell’attenuazione virale è da dimostrare ma è plausibile (e tutt’altro che “pseudo-scientifica”) e non c’è contraddizione tra le mie parole ed il commento di Balloux.

2. Un gruppetto di squadristi social sono venuti qui ad insultarmi accusandomi di aver detto che “tutti i modelli matematici” sono sbagliati. Ovviamente non ho detto questo, perché non sono un imbecille. Ho scritto invece che alcuni modelli matematici sono sbagliati (sapete quali) e non dovrebbero essere usati. Per far capire che io non sono affatto contrario ai modelli ecco qui i papers di cui sono autore che sono basati sull’uso di un modello matematico:

PS: I due grafici qui sotto il numero dei casi e di morti da COVID-19 secondo E-CDC. Credo che siano curve dall’andamento interessante.”