Coronavirus, il virologo Silvestri: “In Italia la ritirata prosegue senza problemi, negli USA trend simile per i nuovi casi”

“La ritirata del virus prosegue senza problemi“: è quanto ha affermato in un post su Facebook il virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta, commentando i dati dell’epidemia di Coronavirus relativi alla giornata di ieri.

“Il # dei pazienti ricoverati in terapia intensiva scende da 263 a 249 (siamo ormai al 6.1% del picco).

ll # dei ricoveri ospedalieri totali scende da 4.581 a 4.320 (vedi grafico)

Il # dei casi attivi totali scendono da 32.872 a 31.710 (quindi di altre 1.162 unità)

Insomma: la RITIRATA DEL VIRUS prosegue senza problemi,” scrive il virologo.

“Il secondo grafico mostra l’andamento dei nuovi casi in USA — siamo ~3-4 settimane dietro l’Italia, ma il trend sembra andare in una direzione abbastanza simile. [Fonte: Johns Hopkins University]“.