Coronavirus: a Wuhan guariti tutti i pazienti ricoverati in ospedale

A Wuhan, epicentro della pandemia di Coronavirus, sono stati dimessi gli ultimi 3 pazienti ricoverati in ospedale: lo ha spiegato il comitato sanitario della città in una nota, precisando che il test condotto nuovamente sui pazienti è risultato negativo, la loro temperatura normale e non sono stati osservati sintomi.

Le condizioni di salute dei pazienti sono state giudicate adatte a disporre la dimissione.

“Si può quindi affermare che non ci sono pazienti affetti da coronavirus negli ospedali di Wuhan“, è stato spiegato.

Per tutti i distretti di Wuhan è ora stato registrato un basso rischio di contagio.