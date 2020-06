Coronavirus, le news dal Mondo: il contagio dilaga in USA, torna il lockdown in Australia

I casi totali di Coronavirus nel Mondo hanno raggiunto quota 10.278.458: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 504.936, mentre le guarigioni sono 5.219.513.

Dietro front in USA sulle riaperture di bar e ristoranti dopo l’impennata di contagi da Coronavirus: dopo Texas e California, anche l’Arizona torna a chiudere bar, birrerie, enoteche, palestre e cinema per 30 giorni.

Il Nevada è fermo alla “fase 2” post il lockdown mentre in vista del weekend dell’Indipendence Day resteranno chiuse le spiagge a Miami e Los Angeles. San Diego, oltre alle spiagge, richiude bar e ristoranti.

In Michigan, la folla in un bar di East Lansing ha determinato il contagio di almeno 85 persone. Altri 130 casi sono stati collegati a 4 bar in Minnesota.

In Georgia lo stato di emergenza e le misure sono state prorogate fino all’11 agosto.

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 42mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il bilancio pubblicato dalla JHU: le nuove infezioni sono concentrate soprattutto negli Stati meridionali e occidentali e portano a oltre 2,6 milioni i casi di contagio nel Paese. Il numero di decessi giornalieri continua invece a scendere. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 355 persone.

Nelle ultime 24 ore sono morte in Argentina 48 persone, un record giornalieri da quando è scoppiata la pandemia. Le vittime totali sono salite a 1.280, mentre i casi di contagio hanno raggiunto quota 62.268.

Da domani scatterà una nuova fase di lockdown che durerà fino al 17 luglio: sarà fortemente limitata la circolazione delle persone e solo quelle addette ai servizi necessari avranno accesso alla rete dei trasporti pubblici. Rimarranno aperti solo gli esercizi essenziali (farmacie, alimentari, supermercati, stazioni di servizio, ristoranti e bar solo per cibo da asporto) mentre decine di migliaia di negozi dovranno chiudere nuovamente.

In Australia lo Stato di Victoria ha reintrodotto il lockdown in dieci aree intorno a Melbourne, a seguito di un aumento dei casi di Coronavirus. Le restrizioni entreranno in vigore dalle 23.59 di mercoledì e dureranno quattro settimane.

Il Victoria ha ufficializzato 64 casi nelle ultime 24 ore.

Anche se questi numeri sembrano contenuti paragonati a quelli di altre zone del mondo, il premier dello stato Daniel Andrews ha sottolineato come siano “inaccettabilmente alti“.

Il Giappone ha registrato 111 nuovi casi nelle ultime 24 ore, confermando per il secondo giorno consecutivo un numero di contagi superiore a 100: lo ha reso noto il ministero della Sanità giapponese. Il bilancio totale delle infezioni dall’inizio dell’epidemia è di 19.305. Il numero di vittime correlate, invece, è pari a 985.

La Cina ha registrato 19 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 12 più di ieri: lo ha annunciato il Ministero della Sanità, precisando che non ci sono state vittime. Sette delle nuove infezioni sono state localizzate a Pechino.