Coronavirus, le news dal Mondo: il contagio dilaga in USA, dietro front sulle riaperture

I casi totali di Coronavirus nel Mondo hanno raggiunto quota 10.278.458: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 504.936, mentre le guarigioni sono 5.219.513.

Dietro front in USA sulle riaperture di bar e ristoranti dopo l’impennata di contagi da Coronavirus: dopo Texas e California, anche l’Arizona torna a chiudere bar, birrerie, enoteche, palestre e cinema per 30 giorni.

Il Nevada è fermo alla “fase 2” post il lockdown mentre in vista del weekend dell’Indipendence Day resteranno chiuse le spiagge a Miami e Los Angeles. San Diego, oltre alle spiagge, richiude bar e ristoranti.

In Michigan, la folla in un bar di East Lansing ha determinato il contagio di almeno 85 persone. Altri 130 casi sono stati collegati a 4 bar in Minnesota.

In Georgia lo stato di emergenza e le misure sono state prorogate fino all’11 agosto.

Nelle ultime 24 ore sono morte in Argentina 48 persone, un record giornalieri da quando è scoppiata la pandemia. Le vittime totali sono salite a 1.280, mentre i casi di contagio hanno raggiunto quota 62.268.

Da domani scatterà una nuova fase di lockdown che durerà fino al 17 luglio: sarà fortemente limitata la circolazione delle persone e solo quelle addette ai servizi necessari avranno accesso alla rete dei trasporti pubblici. Rimarranno aperti solo gli esercizi essenziali (farmacie, alimentari, supermercati, stazioni di servizio, ristoranti e bar solo per cibo da asporto) mentre decine di migliaia di negozi dovranno chiudere nuovamente.