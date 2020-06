Cristobal avanza verso la Costa del Golfo: la tempesta innesca tornado in Florida [FOTO e VIDEO]

La tempesta tropicale Cristobal avanza verso la Costa del Golfo USA, innescando tornado in Florida e generando piogge torrenziali che hanno già causato allagamenti e frane in Messico e America Centrale.

Secondo il National Hurricane Center di Miami, Cristobal fa registrare venti massimi sostenuti che si aggirano su 85 km/h ed è previsto l’avvicinamento alla Costa del Golfo statunitense domenica notte ora locale.

La tempesta ha già fatto avvertire la sua presenza sabato sera, generando tornado che hanno toccato terra vicino Orlando: non si sono registrati feriti ma sono stati segnalati blackout.