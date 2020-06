Crolla muro di contenimento a Napoli: operai travolti da smottamento di terra, 2 morti

Degli operai sono stati travolti da uno smottamento di terra a Napoli, dopo il crollo di un muro di contenimento in via Caianiello, nella periferia ovest della città.

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono sul posto, a Pianura, tra via Archimede e via Montagna Spaccata.

La strada è stata interdetta anche ai residenti, molte le persone accorse sul posto.

Secondo le prime informazioni sono stati estratti dalle macerie i corpi senza vita di due operai. Si continua a scavare alla ricerca di almeno un’altra persona.