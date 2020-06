Crolla tetto nel Varesotto, si aggrava il bilancio: morta anche la bimba di 15 mesi

Si aggrava il bilancio della tragedia di Albizzate (Varese), dove nel tardo pomeriggio una parte del tetto di una ex fabbrica è crollato. All’ospedale di Gallarate, dove era stata trasportata in elicottero, è morta la bambina di 15 mesi travolta dai detriti che hanno ucciso anche la mamma e il fratellino.

Insieme alla mamma e ai due fratellini morti travolti dal crollo di un cornicione ad Albizzate, in provincia di Varese, c’era anche un terzo figlio di 9 anni, rimasto illeso. Il bambino è stato affidato al padre, sotto choc, e portato all’ospedale di Gallarate per precauzione.

Erano di origine marocchina la mamma e i due bambini. Fouzia Taoufiq aveva 38 anni. Suo figlio Soulaymane Hannach, 5 anni, era in sella alla sua bici quando è stato travolto dai detriti. La sorellina Yaoucut, appena 15 mesi, è morta in ospedale. Entrambi i bambini erano nati a Gallarate (Varese).

“Più tardi, adesso non riesco a parlare“: è scosso il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, che si trova sul luogo in cui è crollato la porzione di tetto. La ditta in cui lavora il sindaco si trova nello stesso edificio in cui è avvenuto il crollo.