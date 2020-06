Al via il crudele Festival della carne di cane di Yulin, Rita dalla Chiesa shock su Twitter: “E’ peccato volere l’estinzione dei cinesi?”

Rita dalla Chiesa travolta da una bufera per un post pubblicato su Twitter.

“Cina, al via il festival della carne di cane di Yulin: migliaia di animali macellati. ‘Crudeltà incredibile’. E’ peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese?“, ha scritto nel tweet la giornalista e opinionista tv.

“La mia frase è stata molto forte, ma forti erano anche le immagini dei cani infilzati“, ha dichiarato a “Italia Sì – Giorno per Giorno”. “Si capiva benissimo che era una provocazione, anche dura se vuoi. Di cinesi forse ne abbiamo fin sopra i capelli in questo momento, tra il Coronavirus, tra tutto quello che è successo, tra la dittatura“.

“Io vorrei l’estinzione di queste abitudini, non dei cinesi“, ha chiarito la conduttrice che da oltre trent’anni è vegetariana e animalista convinta. “Avevano promesso, neanche tre mesi fa, l’abolizione di queste violenze nei confronti degli animali. Avevano detto che non ci sarebbe più stato questo Festival, e invece hanno ricominciato tale e quale a prima. Ho firmato non so quante petizioni. Il popolo cinese dovrebbe stoppare questa cosa. La cosa che mi preoccupa sono i titoli ad effetto. Io non ho chiesto l’estinzione della Cina, sarei una pazza. Vedendo quelle immagini, però, mi è venuto di botto di scrivere quella cosa. Quando ho visto quei cani infilzati? Non ce l’ho con quelli che mangiano la carne, anche se io non la mangio. Ma se io vedessi il mio Pedro infilzato per far mangiare i cinesi mi sentirei male“.

