Diabete: il frutto estivo in grado di contrastare la glicemia alta

Glicemia alta, un incubo per gli italiani che sopratutto nel periodo del lockdown si sono dilettati in gustosi pranzetti, che hanno temprato l’umore ma purtroppo anche incentivato il diabete. E adesso, complice la bella stagione, si corre ai ripari.

Tra i rimedi, oltre a un incremento dell’attività fisica, vi sono anche quelli legati all’alimentazione. L’80% dei casi di diabete di tipo 2 si sa, deriva proprio da uno stile di vita sedentario e da un’alimentazione troppo ricca, per questo correggere proprio il piano nutrizionale potrebbe dare dei grossi vantaggi nella gestione della glicemia alta.

Tra gli alimenti banditi, vi è la frutta, che viene considerata uno dei nemici del diabete. In realtà però non tutti sanno che alcuni frutti risultano particolarmente indicati per contrastare la glicemia alta.

Uno di questi è un frutto estivo molto gustoso: il fico d’india.

Come spiega il portare diabete.net, secondo una ricerca condotta in Messico questo frutto è in grado di ridurre il diabete. Lo studio è stato condotto su 36 persone con diabete di tipo 2: i partecipanti hanno consumato un pasto abbondante ad alto contenuti di zuccheri. A fine pasto hanno poi mangiato dei fichi d’India. Sorprendentemente è stato rilevato un aumento in percentuale decisamente inferiore dei livelli di glucosio nel sangue.

Il fico d’india è uno dei più potenti antiossidanti naturali presenti in natura: i suoi polifenoli sono in grado di contrastare efficacemente i radicali liberi e a ridurre il loro danno ossidativo.

Molto diffuso in Calabria e Sicilia, la sua stagione è l’estate. Grazie al suo elevato contenuto di vitamine, sali minerali e amminoacidi è un ottimo antistress e migliora la concentrazione. L’elevata presenza di ferro, calcio, magnesio e potassio lo rende inoltre particolarmente indicati agli sportivi e a chi fa attività fisica intensa.