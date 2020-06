“Per difendersi dai virus è importante disintossicare l’organismo, non fumare e seguire una dieta corretta”: Facebook censura il post, “potrebbe causare violenza fisica”

“Avete presente il mio post di ieri, quello in cui parlava uno dei più bravi medici italiani, il dottor Massimo Citro?

Spiegava un concetto basilare, nulla di rivoluzionario, uno dei cardini della medicina, roba che viene insegnata all’università: e cioè che per difendersi meglio da qualsiasi virus o anche patologia, l’organismo dev’essere per prima cosa disintossicato. Cioè non fumare, bere poco alcol, evitare luoghi inquinati, fare un po’ di movimento ogni giorno, usare con misura i cellulari, non fare uso cronico di certi farmaci, seguire un regime alimentare corretto e cioè il più possibile naturale, non raffinato e magari biologico. Un concetto solare, indiscutibile da qualsiasi medico.

Bene, quel post è stato censurato. Cancellato. Eliminato“: lo ha scritto oggi, in un post su Facebook, Guido Mattioni, giornalista e scrittore, riferendosi a un post pubblicato sul dott. Massimo Citro, medico e psicanalista, autore di saggi letterari e scientifici.

“I Laici Inquisitori di Facebook – prosegue la denuncia di Mattioni – i Torquemada di Mark Zuckerberg, i Pol Pot 2.0, i S.I.M.M. (Sesquipedali Ignoranti in Materia Medica) lo hanno eliminato. E me lo hanno comunicato con un avviso che farebbe scoppiare a ridere se non ci fosse da piangere e da iniziare davvero tremare per la nostra libertà di espressione.

Riporto la loro “sentenza” così com’è, con alcune mie annotazioni formali, tra parentesi, relative allo scarso rispetto della povera lingua italiana dimostrato in due sole righe da questi illiberali semianalfabeti:

IL TUO POST NON RISPETTA I NOSTRI STANDARD DELLA COMMUNITY (decidetevi, sono i “vostri” o quelli della community, imparate a scrivere in italiano, capre!!! ndr) IN MATERIA DI DISINFORMAZIONE (se non li rispetta, gli standard cui fare riferimento sarebbero quelli in materia di informazione, capre bis!!! ndr) CHE POTREBBE CAUSARE VIOLENZA FISICA (e qui siamo alla demenza conclamata, patologica, che richiederebbe una cura da parte di un vero grande medico come Massimo Citro).

Quindi siete avvisati: il vostro amico Guido Mattioni è un pericoloso violento. Uno che infatti vi invita – per salvaguardare la vostra salute – a spegnere la televisione e a cercare su Internet tutto quanto riguarda questo grande medico; e nelle librerie i suoi libri. Perché, come dice la Doc, “La prima Medicina è la Conoscenza“.”