Disperso in montagna nella Bergamasca: ricerche in corso

Nonostante il maltempo, sono in corso dalla serata di ieri le ricerche di un uomo di 75 anni che era uscito per un passeggiata e non è rientrato a casa, a Mezzoldo (Bergamo).

Le operazioni si svolgono in condizioni difficili a causa delle condizioni meteo.

Questa mattina sono impegnati i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino.