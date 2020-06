E’ in corso nel lago di Caldaro, a sud di Bolzano, una vasta operazione di ricerca di una persona. L’allarme è stato dato da un gruppo di amici verso le 16: una persona si era tuffata da un pedalò e non era più riemersa dall’acqua. Sul posto sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco sommozzatori. L’elicottero Pelikan 1 sta sorvolando il lago . Finora le ricerche non hanno dato alcun esito.