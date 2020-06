Donna colpita da un fulmine durante un’escursione, è grave

Stava compiendo un’escursione sui monti sibillini, in provincia di Ascoli, quando è stata colpita da un fulmine. L’incidente, che ha coinvolto una donna, e’ avvenuto nel territorio del Comune di Arquata del Tronto. La donna e’ stata subito soccorsa delle persone presenti, che hanno allertato il 118. Vista la situazione, i sanitari avevano optato inizialmente per il trasferimento immediato in eliambulanza nell’ospedale regionale di Torrette (Ancona); essendo pero’ la paziente instabile hanno infine deciso per un trasferimento piu’ breve all’ospedale di Ascoli dove la donna e’ giunta in codice rosso. La donna ora si trova in gravi condizioni.